رئيس لجنة الحكام السابق يكشف لمصراوي مدى صحة ركلة جزاء الأهلي أمام فاركو

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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد فاروق الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري السابق لكرة القدم، مدى صحة ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنادي الأهلي أمام فاركو اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

وقال فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة جزاء الأهلي أمام فاركو صحيحة، مدافع فريق فاركو تدخل بقوة على القدم اليسرى لمهاجم النادي الأهلي، لذلك فهى ركلة جزاء صحيحة".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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