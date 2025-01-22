الزمالك يعلن رسمياً قطع إعارة زياد كمال

كتب - نهى خورشيد:

أعلن نادي الزمالك قطع إعارة زياد كمال لاعب الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه السابق إنبي.

وأكد الزمالك أن اللاعب أنهى جميع الإجراءات الخاصة بمستحقاته المالية، حيث وقع على مخالصة نهائية بحضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي.

وعبّرت إدارة الأبيض عن تقديرها لما قدمه زياد كمال خلال فترة تمثيله للفارس الأبيض، موجهة له الشكر على التزامه وأدائه، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل مع إنبي.

والجدير بالذكر أن زياد كمال انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادى إنبي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.