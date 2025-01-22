قناة الأهلي تعلن تعاقد الفريق مع أول الصفقات الشتوية (فيديو)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع فاركو بالدوري

"غياب وسام ريحنا".. لاعب فاركو يتحدث عن التعادل مع الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن أسامة حسني مقدم الاستديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي أمام فاركو اليوم، عن إنهاء الأهلي التعاقد مع أولى الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أسامة حسني في تصريحات عبر قناة الأهلي: "النادي الأهلي أنهى أولى صفقاته الشتوية، اللاعب وقع وناديه أيضًا وقع على العقود، خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن صفقة الفريق الشتوية خلال الساعات الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء اللاعب الكشف الطبي".

واختتم حسني تصريحاته: "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن باقي صفقات الفريق توالياً، خاصة وأن الفريق أمامه فرصة حتى يوم 31".

وكان الأهلي تعادل مع فريق فاركو اليوم، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنتظر جماهير النادي الأهلي، إبرام الفريق لعدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

عاجل 🚨 أسامة حسني يعلن عن إتمام أولى صفقات الأهلي #ستاد_الأهلي pic.twitter.com/xCghzM1wfD — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 22, 2025

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