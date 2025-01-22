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قناة الأهلي تعلن تعاقد الفريق مع أولى الصفقات الشتوية (فيديو)

07:53 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
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    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
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    الأهلي من مباراة فاركو
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    شعار النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي والبنك
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن أسامة حسني مقدم الاستديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي أمام فاركو اليوم، عن إنهاء الأهلي التعاقد مع أولى الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أسامة حسني في تصريحات عبر قناة الأهلي: "النادي الأهلي أنهى أولى صفقاته الشتوية، اللاعب وقع وناديه أيضًا وقع على العقود، خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن صفقة الفريق الشتوية خلال الساعات الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء اللاعب الكشف الطبي".

واختتم حسني تصريحاته: "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن باقي صفقات الفريق توالياً، خاصة وأن الفريق أمامه فرصة حتى يوم 31".

وكان الأهلي تعادل مع فريق فاركو اليوم، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنتظر جماهير النادي الأهلي، إبرام الفريق لعدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

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