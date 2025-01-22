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"غياب وسام ريحنا".. لاعب فاركو يتحدث عن التعادل مع الأهلي في الدوري

07:31 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
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    الأهلي من مباراة فاركو
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    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
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    احتفال زهير المترجي بهدفه في شباك الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد جمال مدافع فريق فاركو، أن غياب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي عن مباراة اليوم، سبب راحة كبيرة لدفاع فريق فاركو.

وقال جمال في تصريحات، عبر قناة أون تايم سبورتس، عقب نهاية المباراة: "غياب وسام أبو علي عن مباراة الفريق اليوم، أراحنا بشكل كبير وتحقيق نقطة أمام الأهلي أمر مميز للغاية".

وأضاف: "المدرب أكد لنا أن إمام سيعمل على الترك في المساحات الفارغة من خلفنا بشكل مستمر، ونحن أيبضًات نعرف طريقة لعب إمام عاشور بشكل كبير، عندما يشارك في الهجوم".

واختتم جمال تصريحاته: "راضون بشكل كبير على تحقيق التعادل أمام الأهلي، ولكنني أثق بشكل كبير أن الأهلي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

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