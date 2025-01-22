أول تعليق من مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع فاركو بالدوري

"غياب وسام ريحنا".. لاعب فاركو يتحدث عن التعادل مع الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "على الرغم من إهدارنا لبعض الفرص، إلا أنني أرى أن نتيجة المباراة في النهاية عادلة".

وأضاف: "الموقف هذا يعبر عن حالة الفريق وضغط المباريات والإصابات التي يتعرض لها الفريق، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن فقدنا جهود مهاجم الفريق وسام أبو علي بعد تعرضه للإصابة في نهاية المران".

وتابع: "العدد في قائمة الفريق انخفض بشكل كبير، بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة".

واختتم كولر تصريحاته: "قمنا بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الأول لمواجهة النقص العددي".

ويذكر أن التعادل الإيجابي، بهدف لمثله نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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