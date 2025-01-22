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"بعد تعادل الأهلي".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

07:05 م الأربعاء 22 يناير 2025

ترتيب الدوري المصري

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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 19 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الأهلي فاركو رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وينتظر جماهير النادي الأولى، باقى مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري، لمعرفة الترتيب النهائي، حيث يتواجد الثنائي بيراميدز والزمالك في المركزين الثاني والثالث برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن كالتالي:

1- الأهلي.. 9 مباريات.. 19 نقطة.

2- الزمالك.. 8 مباريات.. 17 نقطة.

3- بيراميدز.. 8 مباريات.. 17 نقطة.

4- المصري.. 8 مباريات.. 15 نقطة.

5- سيراميكا.. 8 مباريات.. 15 نقطة.

6- البنك الأهلي.. 9 مباريات.. 14 نقطة.

7- زد.. 8 مباريات.. 13 نقطة.

8- الإسماعيلي.. 9 مباريات.. 12 نقطة.

9- فاركو.. 9 مباريات.. 11 نقطة.

10- طلائع الجيش.. 9 مباريات.. 11 نقطة.

11- بتروجيت.. 8 مباريات.. 10 نقاط.

12- الاتحاد السكندري.. 8 مباريات.. 9 نقاط.

13- حرس الحدود.. 9 مباريات.. 9 نقاط.

14- غزل المحلة.. 9 مباريات.. 8 نقاط.

15- سموحة.. 9 مباريات.. 8 نقاط.

16- إنبي.. 9 مباريات.. 7 نقاط.

17- الجونة.. 9 مباريات.. 6 نقاط.

18- مودرن سبورت.. 8 مباريات.. 4 نقاط.

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