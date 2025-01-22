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مصدر يكشف تفاصيل جلسة الزمالك مع زياد كمال

06:42 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال
  • عرض 14 صورة
    اللاعب زياد كمال
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (3)
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (5)
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    زياد كمال لاعب الزمالك في حفل زفافه (1)
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    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
  • عرض 14 صورة
    زياد كمال
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن عقد جلسة بين مجلس إدارة النادي واللاعب زياد كمال، للاتفاق على طريقة تسديد باقي مستحقاته، بعد قطع إعارته مع الفريق مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد جلسة في الوقت الحالي، مع زياد كمال في مقر النادي، للعمل على طريقة جدولة مستحقات اللاعب المتأخرة، بعد قطع إعارته وعودته إلى إنبي".

وكان زياد كمال انضمك إلى الزمالك، في يناير 2024، قادمًا من فريق إنبي على سبيل الإعارة، لعب رفقة الفريق 20 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

ويستعد الزمالك حاليًا لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدًا، فى إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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