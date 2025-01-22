زهير المترجي.. بالأرقام ماذا قدم في مواجهاته أمام الأهلي

زهير المترجي يحرز الهدف الأول لـ فاركو في مرمى الأهلي

أول تعليق من مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع فاركو بالدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

بات اللاعب المغربي زهير المترجي، بمثابة ماركة مسجلة لجماهير النادي الأهلي، وذلك عقب هدفه بقميص فاركو في مرمى الشناوي مساء اليوم الأربعاء.

وكان الأهلي قد تعادل إيحابيًا بهدف لكل فريق، أمام فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، وسجل أهداف المباراة كل من زهير المترجي وإمام عاشور.

أرقام زهير المترجي أمام الأهلي

بهدفه في شباك محمد الشناوي اليوم، رفع زهير سجله التهديفي لـ4 خلال مواجهاته السابقة ضد الأهلي بقميص كل من الوداد المغربي وفاركو.

حيث سبق وأن لعب زهير ضد الأهلي 5 مباريات، سجل فيهما 4 أهداف كالتالي:

سجل هدفاً مع الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

سجل هدفين مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

سجل هدفا مع فاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.