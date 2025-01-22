"اللقاء المنتظر".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل اليوم أمام فاركو

كتب - نهى خورشيد:

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية في الجولة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

وسقط الأحمر اليوم في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري نايل.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.