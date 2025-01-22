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أحمد سليمان يثير الجدل: الجميع يدفع فاتورة ما يحدث إلا نادي واحد

05:26 م الأربعاء 22 يناير 2025

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك

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كتب- محمد خيري:

أثار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الجدل برسالة غامضة.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الجميع يدفع فاتورة ما يحدث إلا نادى واحد"، أن أن يفسر ما يقصد.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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