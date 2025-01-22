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"عيب.. الفار شاف ايه".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

05:14 م الأربعاء 22 يناير 2025

خالد الغندور

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كتبت-هند عواد:

أثار خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة غامضة أثناء مباراة الأهلي وفاركو، التي شهدت احتساب ركلة جزاء للأحمر.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو، المقامة الآن، تقدم زهير المترجي لفاركو، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط، حصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها إمام عاشور إلى هدف التعادل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا جماعة عيب مش كده هو الفار شاف ايه ويقنع الحكم بإيه والحكم أقتنع على ايه".

خالد الغندور الأهلي إمام عاشور زهير المترجي الأهلي وفاركو
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