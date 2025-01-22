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زهير المترجي يحرز الهدف الأول لـ فاركو في مرمى الأهلي

04:34 م الأربعاء 22 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    الأهلي من مباراة فاركو
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 7 صورة
    احتفال لاعبو فاركو
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    احتفال زهير المترجي بهدفه في شباك الأهلي
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كتب- محمد خيري:

نجح المغربي زهير المترجي، لاعب فريق فاركو، الهدف الأول لفريقه، في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما حاليا.

ويلتقي الأهلي أمام فاركو في الوقت الحالي، على استاد برج العرب، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 22، عن طريق زهير المترجي بعد مراوغة رامي ربيعة وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة يفشل الشناوي في التصدي لها وتسكن على يساره بعد أن اصطدمت بيده.

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