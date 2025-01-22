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الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية للطائرة

03:55 م الأربعاء 22 يناير 2025

طائرة الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة قطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميز، خلال المباراة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 20\25، 22\25، 20\25

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

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