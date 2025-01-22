دون مهاجم.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري

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زهير المترجي يحرز الهدف الأول لـ فاركو في مرمى الأهلي

متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي

تغطية المباراة:

الدقيقة 21: زهير المترجي يسجل الهدف الأول لصالح فاركو

في الوقت بدل من الضائع، سجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي عن طريق ركلة جزاء

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