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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 فاركو.. زهير المترجي يفتتح التسجيل

03:42 م الأربعاء 22 يناير 2025

الأهلي ضد أورلاندو (2)

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متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي

تغطية المباراة:

الدقيقة 21: زهير المترجي يسجل الهدف الأول لصالح فاركو

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