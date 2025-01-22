لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 فاركو.. زهير المترجي يفتتح التسجيل
متابعة-هند عواد:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس
خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور
خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي
تغطية المباراة:
الدقيقة 21: زهير المترجي يسجل الهدف الأول لصالح فاركو
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