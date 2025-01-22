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التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الأهلي أمام فاركو بالدوري

03:42 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
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    احتفال لاعبو فاركو
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
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    الأهلي من مباراة فاركو
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    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
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متابعة-هند عواد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات بطولة الدوريث المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 19 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق قاركو رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي

تغطية المباراة:

الدقيقة 21: زهير المترجي يسجل الهدف الأول لصالح فاركو

في الوقت بدل من الضائع، سجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي عن طريق ركلة جزاء

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