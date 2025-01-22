بعد التصالح مع أهالي الضحايا.. كيف بدأت أزمة رجب عمران؟

كتبت-هند عواد:

قضت محكمة جنح إمبابة بالجيزة، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية ضد رجب عمران لاعب طلائع الجيش والتصالح مع أسر الضحايا، في واقعة اتهامه بقتل عامل وبائع أنابيب وإصابة شاب، في حادث سير على طريق الوراق أوسيم.

أزمة رجب عمران

كانت النيابة العامة أحالت رجب عمران إلى محكمة الجنح على خلفية حادث سير تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخر.

وقعت الحادثة يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، عندما صدم اللاعب بسيارته ثلاثة أشخاص، وألقت قوات الأمن القبض على عمران فور وقوع الحادثة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتحويله إلى النيابة لمتابعة التحقيقات.

وفي أقل من 24 ساعة، توفي اثنان من المصابين في المستشفى العام بأوسيم، مما أدى إلى تصعيد القضية وتحولها إلى قضية رأي عام.

تفاصيل الحادث

أوضح علاء السعدني، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تفاصيل حادث رجب عمران، وقال لمصراوي، إن اللاعب كان يسير بسيارته بشكل طبيعي، إلا أن وجود "تروسيكل" محمّل بأسطوانات غاز متوقفاً على جانب الطريق، ومفاجأة ظهور دراجة بخارية في مسار اللاعب، دفعته لمحاولة تفادي الاصطدام، ما تسبب في وقوع الحادث.

وأضاف السعدني أن اللاعب لم يكن يقود بسرعة مفرطة ولم يقم بدهس أي شخص.

مسيرة رجب عمران

رجب عمران، البالغ من العمر 30 عاماً (مواليد 1 فبراير 1994)، بدأ مشواره الكروي في نادي جمهورية شبين عام 2016، ولعب لعدة أندية مصرية بارزة، منها وادي دجلة، سيراميكا كليوباترا، مصر المقاصة، المصري البورسعيدي، وأخيراً طلائع الجيش.

وشارك عمران في 130 مباراة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.

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