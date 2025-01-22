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المترجي يقود تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري

03:05 م الأربعاء 22 يناير 2025

فريق فاركو

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كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الرابعة عصر اليوم، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي - أحمد جمال - جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود عماد - محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف - زهير المترجي.

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