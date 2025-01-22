المترجي يقود تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري
كتب- محمد خيري:
أعلن أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الرابعة عصر اليوم، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".
خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي - أحمد جمال - جيفرسون إينكادا.
خط الوسط: محمود جهاد - محمود عماد - محمد فخري.
خط الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف - زهير المترجي.
اقرأ أيضا:
دون مهاجم.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري
فيديو قد يعجبك: