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دون مهاجم.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري

02:45 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    بلال عطية لاعب فريق الشباب بالأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    محمد الشناوي أمام الأهلي خلال تواجده في فريق بيتروجيت (1)
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    فريق الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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كتب- مصراوي:
أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندري.

وشهد التشكيل عددا من المفاجآت، أبرزها عدم وجود مهاجم صريح، في ظل إصابة الفلسطيني وسام أبو علي، ورحيل محمود كهربا للدوري الليبي، ويشارك عمر الساعي في خط الهجوم بجانب حسين الشحات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

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