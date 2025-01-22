نجم الزمالك السابق: مجلس لبيب سيحتفل بالتجديد لزيزو بالطبلة

كتب- محمد خيري:

طالب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بكشف الحقائق للجمهور، حول ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc":" لو الزمالك جدد عقد زيزو، سيسير مجلس الإدارة بالطبلة يحتفي بالتجديد للاعب".

وتابع: "زيزو لا يتحدث عن ملف تجديدة وهذا أمر غريب، ولو تم التجديد سيتم الإعلان فورًا عن الأمر".

وشدد:" على الإدارة إصدار بيان وكشف كافة الأمور بكل صراحة وشفافية، في حالة عدم القدرة على تلبية طلبات زيزو لتجديد عقده".

وأكمل:" محمد الشناوي، حصل على وعد من الخطيب بالتجديد بمقابل مادي معين، ولكن الكلام اختلف معاه وهو ما رفضه وطلب الجلوس مع الخطيب من أجل التجديد خاصة وأنه حصل على وعد سابق بالمقابل المادي".

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