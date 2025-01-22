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نجم الزمالك السابق: مجلس لبيب سيحتفل بالتجديد لزيزو بالطبلة

02:21 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

طالب بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بكشف الحقائق للجمهور، حول ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو.

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc":" لو الزمالك جدد عقد زيزو، سيسير مجلس الإدارة بالطبلة يحتفي بالتجديد للاعب".

وتابع: "زيزو لا يتحدث عن ملف تجديدة وهذا أمر غريب، ولو تم التجديد سيتم الإعلان فورًا عن الأمر".

وشدد:" على الإدارة إصدار بيان وكشف كافة الأمور بكل صراحة وشفافية، في حالة عدم القدرة على تلبية طلبات زيزو لتجديد عقده".

وأكمل:" محمد الشناوي، حصل على وعد من الخطيب بالتجديد بمقابل مادي معين، ولكن الكلام اختلف معاه وهو ما رفضه وطلب الجلوس مع الخطيب من أجل التجديد خاصة وأنه حصل على وعد سابق بالمقابل المادي".

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زيزو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك بشير التابعي تجديد عقد زيزو
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