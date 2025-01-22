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ينافس خيتافي.. اهتمام بلجيكي بإبراهيم عادل نجم بيراميدز

01:32 م الأربعاء 22 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

ينافس أحد أندية الدوري البلجيكي خيتافي الإسباني، لضم المصري إبراهيم عادل لاعبة بيراميدز، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى خيتافي اهتمامه بضم إبراهيم عادل، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد فشل ضمه في الانتقالات الصيفية الماضية، لرفض إدارة بيراميدز بيع اللاعب.

وكتب الصحفي البلجيكي "ساشا تافوليري" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "نادي كلوب بروج البلجيكي يحاول ضم إبراهيم عادل قبل نادي خيتافي، وتواصل مع محيط اللاعب في محاولة لإتمام صفقة في اللحظات الأخيرة".

وأضاف الصحفي: "حيث هُناك إعجاب كبير من النادي البلجيكي باللاعب ويسعى جاهدًا للمضي قدمًا في الصفقة، رغم الاهتمام الكبير من جانب خيتافي".

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