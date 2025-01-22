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استبعاد ثنائي وظهور أول.. باستوري يعلن قائمة منتخب اليد لمواجهة أيسلندا ببطولة العالم

01:11 م الأربعاء 22 يناير 2025

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد

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كتب- محمد خيري:

أعلن الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة "الفراعنة" لمواجهة أيسلندا المقرر لها اليوم الأربعاء، في بطولة العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره أيسلندا، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في الدور الرئيسي ب، لبطولة العالم التي تقام حاليا بتنظيم مشترك بين ثلاث دول كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراة أيسلندا استبعاد، الثنائي أحمد هشام "دودو" للإصابة، وبلال مسعود، وظهور أول لمحمد طارق.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب: أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني "فوكس".

جناح أيسر: أحمد هشام "سيسا".

ظهير أيسر: علي زين - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.

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