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"الأمور انتهت وودع زملائه".. الغندور يكشف صفقة الأهلي الأولى في يناير

12:54 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي فيهيرفار المجري لضم مهاجمه نجيك جراديسار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور:" اللاعب تم عرضه على إدارة النادي الأهلي من جانب الاسكوتنج تييم بقيادة هاني رمزي، وتم التواصل مع وكيله وناديه لمعرفة طلباتهم المالية منذ أسبوع تقريبًا".

وأضاف:" الأهلي عقد جلسة مع اللاعب ووكيله ومن ثم مع ناديه وأرسل عرضه الرسمي للتعاقد مع نجيك جراديسار".

وأكمل:" كانت هناك جلسة اليوم بين الأهلي ومسؤولي نادي فيهيرفار المجري لحسم بعض البنود في العقد والأمور انتهت، واللاعب ودع زملائه والجهاز الفني ولم يخوض مران الفريق الصباحي أو المباراة الودية التي أقيمت أمس".

واستطرد:" الأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد وصول اللاعب إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي واجتيازه بنجاح".

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خالد الغندور صفقة الأهلي نادي فيهيرفار المجري أخبار الأهلي الأهلي
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