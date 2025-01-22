بالفيديو.. لحظة مغادرة كهربا إلى ليبيا للانضمام إلى الاتحاد
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كتبت-هند عواد:
كشف مصدر مقطع، في تصريحات خاصة لمصراوي، مغادرة محمود كهربا لاعب الأهلي إلى ليبيا، تمهيدا لانضمامه إلى الاتحاد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
ونشر مشجع الأهلي أمح الدولي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو له رفقة كهربا، أثناء توديعه في المطار، وقال كهربا مازحا: "هات فلوس أنا مسافر".
وشارك كهربا في 4 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.
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