مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
21:30

ايسلندا

الدوري المصري

فاركو

- -
16:00

الأهلي

الدوري المصري

زد

- -
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

دينامو زغرب

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
22:00

جيرونا

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. لحظة مغادرة كهربا إلى ليبيا للانضمام إلى الاتحاد

12:33 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار1
  • عرض 3 صورة
    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقطع، في تصريحات خاصة لمصراوي، مغادرة محمود كهربا لاعب الأهلي إلى ليبيا، تمهيدا لانضمامه إلى الاتحاد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ونشر مشجع الأهلي أمح الدولي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو له رفقة كهربا، أثناء توديعه في المطار، وقال كهربا مازحا: "هات فلوس أنا مسافر".

وشارك كهربا في 4 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"الجمهور هيقعد في البيت".. ميدو يضع حلا لأزمة الدوري السعودي

كهربا مغادرة كهربا إلى ليبيا الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأمور انتهت وودع زملائه".. الغندور يكشف صفقة الأهلي الأولى في يناير

إعلان

إعلان

قطع رأسه في ثوان معدودة.. أول تحرك من النيابة في جريمة "الرأس المفصولة" بالأقصر
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة