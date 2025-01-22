"حد يعرف ليه تأخر ليفربول؟".. الزمالك يكشف لأول مرة حقيقة احتراف زيزو

مصدر لمصراوي: "كهربا يغادر إلى ليبيا تمهيدا للانتقال إلى الاتحاد"

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كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن مستجدات موقف تجديد عقد زيزو مع الزمالك.

قال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة المحور: "اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، أقيم أمس، ولا أعلم سبب الضغط الشديد على مجلس إدارة نادي الزمالك في قصة زيزو".

وأوضح: "هناك العديد من السيناريوهات في ملف تجديد زيزو نراه بشكل يومي، وسنسمع أخبار إيجابية بشأن تجديد عقد زيزو".

وواصل: "حاليا نعمل على أكثر من اتجاه لحسم العديد من الملفات المهمة والتجديد، وأرجو تحري الدقة في نشر الأخبار بشأن ملف تجديد زيزو".

وأضاف: "في نفس هذا الوقت العام الماضي كان هناك تشكيك في مجلس الإدارة ومع ذلك تم جلب صفقات وسداد مديونيات بأرقام خرافية وحصد بطولتين".

وأسطرد: "هل هناك كلام على محمد صلاح وقصة تجديد عقده مع ليفربول أو ينشر أخبار بشأن التجديد ولا أحد يعلم سبب تأخر ليفربول في ملف التجديد حتى الآن؟".

وشدد: "زيزو لاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك ولن نسمح بالكلام المغلط عليه".

وأكد: "عبد الله السعيد وعمر جابر نجوم كبار مثل زيزو لماذا لا يوجد نفس الأزمات والكلام على تجديدهم مثل زيزو".

وتابع: "اللغط على لاعبي الزمالك لا ينتهي في الفترة الحالية، ولا يوجد مكان في العالم يعلم المفاوضات بين اللاعب والنادي وهل أحد كان يعلم كم سيتقاضى عمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى أصبح الأمر بشكل رسمي".

وشدد: "لا يوجد أي عرض رسمي وصل الزمالك للتعاقد مع زيزو، كلها اجتهادات صحفية فقط لا غير".

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