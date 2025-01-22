كتب-مصراوي:

غادر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لرحيله عن الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كهربا غادر إلى ليبيا، للخضوع إلى الفحص الطبي ومن ثم الإعلان الرسمي عن إعارته إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر".

وشارك كهربا في 4 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.

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