مصدر لمصراوي: "كهربا يغادر إلى ليبيا تمهيدا للانتقال إلى الاتحاد"
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كتب-مصراوي:
غادر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لرحيله عن الفريق.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كهربا غادر إلى ليبيا، للخضوع إلى الفحص الطبي ومن ثم الإعلان الرسمي عن إعارته إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر".
وشارك كهربا في 4 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.
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