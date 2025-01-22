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مصدر لمصراوي: "كهربا يغادر إلى ليبيا تمهيدا للانتقال إلى الاتحاد"

12:02 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    محمود كهربا (1)
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    محمود عبد المنعم كهربا (1)
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    كهربا وافشة
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    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    احتفال إمام عاشور مع كهربا
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    محمود كهربا
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    حسين الشحات يحتفل مع كهربا
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كتب-مصراوي:

غادر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لرحيله عن الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كهربا غادر إلى ليبيا، للخضوع إلى الفحص الطبي ومن ثم الإعلان الرسمي عن إعارته إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر".

وشارك كهربا في 4 مباريات مع الأهلي خلال الموسم الحالي، لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.

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