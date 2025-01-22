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نجم الزمالك السابق: "النادي مش هيقفل لو زيزو مشي"

11:33 ص الأربعاء 22 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 15 صورة
    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 15 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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كتب- محمد خيري:

علق محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة تجديد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأبيض التي أثيرت خلال الوقت الحالي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل رسمي والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "الزمالك لن يغلق أبوابه حال رحيل زيزو والنادي لن يقف على أي لاعب".

أكمل: "الزمالك هو من يصنع النجوم وليس العكس، وزيرو لاعب مؤثر لكنه لم يحقق بطولة للزمالك بمفرده".

وأتم تصريحاته: "أطالب مجلس الزمالك بسرعة حسم ملف تجديد زیزو، وعدم بيعه في الصيف الماضي لنيوم السعودي كان خطأ جسيم من مجلس الإدارة، ومن وجهة نظري التجديد للاعب بالمبلغ المطلوب سيؤثر على أوضة اللبس".

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زيزو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك محمد عبدالله تجديد عقد زيزو
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