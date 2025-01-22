نجم الزمالك السابق: "النادي مش هيقفل لو زيزو مشي"

مصدر لمصراوي: "كهربا يغادر إلى ليبيا تمهيدا للانتقال إلى الاتحاد"

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كتب- محمد خيري:

علق محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة تجديد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأبيض التي أثيرت خلال الوقت الحالي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل رسمي والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "الزمالك لن يغلق أبوابه حال رحيل زيزو والنادي لن يقف على أي لاعب".

أكمل: "الزمالك هو من يصنع النجوم وليس العكس، وزيرو لاعب مؤثر لكنه لم يحقق بطولة للزمالك بمفرده".

وأتم تصريحاته: "أطالب مجلس الزمالك بسرعة حسم ملف تجديد زیزو، وعدم بيعه في الصيف الماضي لنيوم السعودي كان خطأ جسيم من مجلس الإدارة، ومن وجهة نظري التجديد للاعب بالمبلغ المطلوب سيؤثر على أوضة اللبس".

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