"الجمهور هيقعد في البيت".. ميدو يضع حلا لأزمة الدوري السعودي
كتب- محمد خيري:
وضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حلا لأزمة عدم الحضور الجماهيري، في جميع المباريات بالدوري السعودي.
وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة "ssc السعودية": "عندي حل لأزمة عدم الحضور الجماهيري للدوري السعودي".
أوضح: "لابد من عدم إذاعة جميع المباريات في الجولة، والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي مش كل الماتشات بتتذاع".
وأتم تصريحاته: "لو بتدور على تطور الكرة يجب عدم إذاعة كل الماتشات، لأن الجمهور حاليًا هيقعد يتفرج في البيت، علشان تشجع الجمهور يروح الاستاد متذيعش جميع المباريات".
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