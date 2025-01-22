"الجمهور هيقعد في البيت".. ميدو يضع حلا لأزمة الدوري السعودي

كتب- محمد خيري:

وضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حلا لأزمة عدم الحضور الجماهيري، في جميع المباريات بالدوري السعودي.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة "ssc السعودية": "عندي حل لأزمة عدم الحضور الجماهيري للدوري السعودي".

أوضح: "لابد من عدم إذاعة جميع المباريات في الجولة، والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي مش كل الماتشات بتتذاع".

وأتم تصريحاته: "لو بتدور على تطور الكرة يجب عدم إذاعة كل الماتشات، لأن الجمهور حاليًا هيقعد يتفرج في البيت، علشان تشجع الجمهور يروح الاستاد متذيعش جميع المباريات".

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