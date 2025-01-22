مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

دينامو زغرب

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري

10:49 ص الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ضد أورلاندو (2)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ضد أورلاندو (3)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي ضد الجونة_2
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجونة_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بوجه جديد في خط الهجوم، وهو سمير محمد بدلا من وسام أبو علي.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية -كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - سمير محمد

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات، ومن دون أي هزيمة.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

أبرز 4 معلومات عن راتب عبد الله السعيد وعدد أهدافه مع الأهلي والزمالك

الأهلي الأهلي وفاركو موعد مباراة الأهلي وفاركو القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة فاركو تشكيل الأهلي المتوقه لمواجهة فاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان