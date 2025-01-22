تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري

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كتب-مصراوي:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بوجه جديد في خط الهجوم، وهو سمير محمد بدلا من وسام أبو علي.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية -كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - سمير محمد

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات، ومن دون أي هزيمة.

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