موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

أبرز 4 معلومات عن راتب عبد الله السعيد وعدد أهدافه مع الأهلي والزمالك

"من فيلا إلى شيك بربع مليار".. الحرب تشتعل بين والد زيزو والزمالك

"من راتب 30 ألف إلى 12 مليون".. هل يخطف بيراميدز حارس الأهلي؟

"أقل من 150 مليون يبقى خايب".. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على أزمة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى الأحمر لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فاركو، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وخسر الأهلي المباراة الماضية من أورلاندو، بثنائية مقابل هدف، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، من 5 انتصارات و3 تعادلات، ومن دون أي هزيمة.