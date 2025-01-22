"أقل من 150 مليون يبقى خايب".. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على أزمة تجديد زيزو

كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات بي إن سبورت القطرية، على أزمة تجديد تعاقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "زيزو لو طلب أقل من 150 مليون في السنة (الدولار بـ51 جنيه)، يبقى خايب ومش عارف مصلحته، اللاعب الكبير اللي تأثيره على نادي بحجم الزمالك من حيث القيادة والأداء وصناعة الأهداف وإحراز الأهداف ياخد أكثر من كده".

وأضاف: "لاعبين أقل من زيزو بمراحل بياخدوا بالدولار ما لا يقل عن 2 مليون دولار فى الموسم، خاصة هو فري، يعني زيزو لو طلب 100 مليون يبقى إنسان جميل ومحب عاشق للزمالك وجماهيره وراعى الظروف جدا، الناس دي لما بتبطل كرة ماحدش يعرفهم في مرض في عمليات جراحية في ظروف المعيشة اللى بتتصعّب، زيزو لم يبالغ ابداً، وأنتم شايفين أشباه لاعبين، أيوه أشباه لاعبي بياخدوا 200 مليون في الموسم، بخلاف الإعلانات ومستقبل جيد".

وأتم تصريحاته: "زيزو جميل وأبوه لازم يدور على مصلحة ابنه، طبعا وده لا يمنع تقديره وحبه للزمالك وجماهيره وبعدين انت كمشجع مالك بـ100 مليون أو 400 مليون، أنت المهم تتفرج على فريقك بأداء كويس ونتائج كويسة، رغم الذبح العلني ف5ي قرارات تحكيم، كويس انك عايش وصامد وبتاخد بطولات".