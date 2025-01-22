"من راتب 30 ألف إلى 12 مليون".. هل يخطف بيراميدز حارس الأهلي؟

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كتب- محمد خيري:

أزمة جديدة داخل النادي الأهلي، بطلها هذه المرة حمزة علاء حارس مرمى الفريق، والمنتخب الأوليمبي، بسبب عقده.

وينتهي عقد حمزة علاء مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية، والانتقال إليه بنهاية الموسم مجانا.

ولم يحصل حمزة علاء على الفرصة كاملة في النادي الأهلي، نظرا لوجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وتمتعهم بقدرات كبيرة ومستوى مميز.

حمزة علاء، شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الماضية، وظهر بمستوى مميز للغاية، وحصل رفقة الفراعنة الصغار على المستوى الرابع.

هل يخطف بيراميدز حارس الأهلي؟

ووفقا للمصادر، حمزة علاء يرفض حتى الآن جميع محاولات التجديد، ويرغب في خوض تجربة جديدة، في ظل صعوبة وضعه داخل النادي الأهلي، ليس فقط لعدم المشاركة في المباريات.

ويعاني حمزة علاء من الراتب الضعيف في الأهلي، حيث يحصل على مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، وهو ما يعادل 360 ألف جنيه في السنة، بالمقارنة باللاعبين الآخرين الذين تم تعديل عقودهم مؤخرا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه عبر قناة الأهلي، أن وضع الحارس غير واضح وخطير، في إشارة لرغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده.

وفي المقابل، كشف عدد من الإعلاميين، تلقي الحارس عرضا مغريا من نادي بيراميدز، بقيمة عقد تصل لـ 12 مليون جنيه في الموسم، يعني مليون جنيه شهريا، وهو أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي، وسوف تشهد الفترة المقبلة القرار النهائي للحارس سواء بالاستمرار داخل القلعة الحمراء أو الرحيل مجانا.