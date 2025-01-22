أبرز 4 معلومات عن راتب عبد الله السعيد وعدد أهدافه مع الأهلي والزمالك

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كتبت-هند عواد:

ينتهي عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ومع بداية شهر يناير يحق للاعب رسميا التوقيع لأي ناد، لدخوله في الفترة الحرة.

ويسعى الزمالك لتجديد تعاقد عبدالله السعيد، مع المستوى الذي يظهر به مع الفريق، إذ أنه لعب 8 مباريات مع الفريق بالموسم الحالي، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

وبدأ عبدالله السعيد مسيرته عام 2005، مع الإسماعيلي حينما تم تصعيده للفريق الأول، وبعد 6 أعوام انتقل إلى النادي الأهلي، وفي 2018 خرج في تجربة احتراف في كوبس الفنلندي، قبل أن يعود إلى الأهلي.

وفي عام 2018، كانت النقطة الفاصلة في مسيرة عبدالله السعيد مع الأهلي، واختلف اللاعب مع النادي على القيمة المالية لتجديد تعاقده، ووقع إلى الغريم التقليدي الزمالك.

ومع ظهور صورته بقميص الزمالك وانتشار أخبار انتقاله إليه، تمكن الأهلي من حل الأزمة مع اللاعب وجدد تعاقده، ثم عرضه للبيع، وبعدها انتقل إلى الأهلي السعودي.

وفي يناير 2019، عاد عبدالله من جديد إلى مصر، ضمن صفوف حديث العهد بيراميدز، وخاض أول مباراة مع الفريق ضد الأهلي، وسجل هدفا لتنتهي المباراة بفوز السماوي 2-1.

واستمر عبدالله السعيد مع بيراميدز حتى يناير 2024، عندما انتقل إلى الزمالك، بعد مفاوضات دامت لأكثر من 4 سنوات.

عدد أهداف عبدالله السعيد مع الأهلي

لعب عبدالله السعيد 227 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 54 آخرين، وتلقى 15 بطاقة صفراء.

عدد أهداف عبد الله السعيد مع الزمالك

سجل عبدالله السعيد 8 أهداف مع الزمالك وصنع 6 آخرين، خلال 39 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات، منذ يناير 2024.

عبدالله السعيد وزوجته وأولاده

يحافظ عبدالله السعيد على حياته العائلة بعيدا عن الأضواء، ويكتفي بنشر بعض الصور في المناسبات الخاصة، وتزوج عبدالله السعيد من زوجته "نسرين"، أثناء وجوده في الإسماعيلي، وأنجبا ثلاثة أولاد وهم عمر، علي، آدم.

راتب عبدالله السعيد

تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، براتب يصل إلى 31 مليون جنيه، 6 ملايين في أول 6 أشهر، وفي الموسم التالي 12 مليون جنيه، وفي حالة استمراره سيتقاضى 13 مليون جنيه.