أول تعليق رسمي من الزمالك بخصوص تجديد خماسي الفريق

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نشر المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أحمد سالم بيانًا رسميًا بخصوص مفاوضات التجديد لخماسي الفريق.

ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرك مسئولياته تجاه النادي وجماهيره وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم والاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الافريقية والسوبر الإفريقي.

وأوضح أن المجلس يستكمل مناقشة التجديد لنجوم الفريق؛ عمر جابر - محمود حمدي الونش- أحمد السيد زيزو- عبدالله السعيد- حمزة المثلوثي.

وشدد على أن كل ما يتم تداوله بخصوص التجديد للاعبين غير صحيح، منبهًا إلى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط .