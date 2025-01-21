"ظلمني ومدرب ضعيف".. تصريحات نارية من الراحلين عن الأهلي ضد كولر (فيديوهات)

بديل وسام.. من هو حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي في قائمة لقاء فاركو؟

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخرج بعضهم عبر شاشات القنوات الرياضية المصرية للحديث عن سبب رحيلهم عن المارد الأحمر، حيث اتفقوا على أن المدرب السويسري مارسيل كولر هو السبب.

وغادر أيمن أشرف القلعة الحمراء في موسم 2023/24 منتقلا إلى البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر.

ومن جانبه، خرج أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة مع بداية الموسم الجاري، في صفقة بلغت قيمتها 450 ألف يورو.

وأنهى محمود عبد المنعم كهربا تعاقده مع نادي الاتحاد الليبي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

تصريحات أيمن أشرف

وقال أيمن في تصريحات عبر قناة "دي إم سي": "اجتمعت مع كولر كتير وقالي ان دوري هيجي، لكن مع الوقت بدأ أنه يقعدني دكة، وكنت مدايق أني مش بلعب واسأله انا ليه مبلعبش، يقولي انت بتدرب كويس وماشي كويس خليك كدا".

وأضاف "لكن هو كان واخد قرار أني ملعبش خالص على الرغم إن كانت هناك فرص كثيرة تسمح مشاركتي".

وأوضح: "في مرة واحدة بعتتله على إنستجرام ليه مش بتلاعب أيمن أشرف، راح قال لحد عندنا في النادي أن أختي هي اللي بعتتله الرسالة، وأنا أصلا اختي ميته".

وفي تصريحات لبودكاست "من الجول للجول"، قال أيمن: "كولر مشكلته أنه مكنش صريح معايا ودع عملي أزمة، وهو كمدرب بعيد فنيا "ضعيف" عن مدربين أجانب كتير احسن منه زي فايلر وموسيماني، وكمان مصريين زي حسام البدري ومحمد يوسف".

تصريحات أحمد عبد القادر

وقال عبد القادر في تصريحات عبر "إم بي سي مصر": "مارسيل كولر كان السبب الرئيس لرحيلي عن الأهلي، في حاجات كتير مكنتش فاهمها ولا عارف اتعامل معاه".

وأردف: "قعدت كتير مع كولر عشان اقدر افهم لكن ده محصلش، أي لاعب في العالم محتاج يفهم حاجات، ولو موضحتش بتبقى شغلانا طول الوقت".

تصريحات محمود عبد المنعم كهربا

وقال عبر قناة "إم بي سي مصر": "كولر سبب لي متاعب نفسية، ومكنتش مقتنع بأي كلام أو مبررات بيقولها، بقى يقولي كلام غريب ومش مقنع، يقولي أصل انت مش بتتمرن كويس".

وزاد: "مبقتش اروح أكلمه تاني ولا أدخل له المكتب أسأله أنا مش بلعب ليه، علاقته اتغيرت معايا، من أول ما انضم الفرنسي موديست".

واختتم: "قبل حفل زفاف شقيقتي قال لي كولر ستكون المهاجم رقم 3 وقلت مفيش مشكلة، وحزنت كثيرًا مما قاله، وفيه ماتشات كنا بنبقى كسبانين 3 ومش بنزل معرفش ليه".