بديل وسام.. من هو حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي في قائمة لقاء فاركو؟

"ظلمني ومدرب ضعيف".. تصريحات نارية من الراحلين عن الأهلي ضد كولر (فيديوهات)

كتب - نهى خورشيد:

بات حمزة عبد الكريم، صاحب ال17 عامًا، الخيار الوحيد للهجوم في قائمة الأهلي السويسري مارسيل كولر التي سيخوض بها مواجهة فاركو، بعد غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن حمزة عبد الكريم مهاجم الأحمر الوحيد في قائمة فاركو:

من هو حمزة عبد الكريم؟

ويُعد حمزة عبد الكريم من مواليد 2008، حيث التحق بصفوف الأهلي في عام 2020 بعد اجتيازه اختبارات النادي التي أُقيمت بفرع مدينة نصر، وتم اختياره من قبل المدرب أسامة زكي.

ومنذ انضمامه، أثبت حمزة نفسه كموهبة واعدة في الفريق. وبرز عبد الكريم على الساحة الدولية بعد تألقه مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا التي أُقيمت في الجزائر.

وسجل المهاجم الشاب ثلاثة أهداف في البطولة، ما ساهم في تتويج المنتخب المصري باللقب، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى اختياره كأفضل لاعب في مباراتين.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

تضم قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 21 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

وفي خط الدفاع، يظهر خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وكريم الدبيس.

أما خط الوسط، فيقوده أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد "نيدفيد"، إمام عاشور، عمرو الساعي، ومحمد عبد الله.

وفي خط الهجوم الثنائي سمير محمد - حمزة عبد الكريم.