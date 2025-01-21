الأهلي ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراته المقبلة أمام فاركو، التي ستقام غدًا في تمام الرابعة عصرًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

واستهل المدير الفني مارسيل كولر المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين، تناولت الجوانب التكتيكية المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

وعقب المحاضرة، خضع الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لتدريبات بدنية خفيفة، تبعتها تدريبات بالكرة ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجمل الخططية الهجومية والدفاعية.

وشارك ثلاثي حراس الأحمر محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف في تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، حيث ركزت التدريبات على الجوانب الفنية والبدنية استعدادًا لمباراة الغد.

وبعد انتهاء التدريبات، توجه الفريق إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق، بهدف التركيز الكامل على مباراة فاركو.

ويسعى الأهلي، متصدر الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته للمسابقة.