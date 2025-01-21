مصراوي يكشف سبب غياب وسام أبو علي عن مباراة فاركو

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني منذ قليل بقيادة، مارسيل كولر، غياب وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن الجهاز الفني قرر إراحة وسام أبوعلي واستبعاده من قائمة لقاء فاركو بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي و وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلاقي الأهلي نظيره فاركو غدا الأربعاء 22 يناير، في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد الجيش ببرج العرب.

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