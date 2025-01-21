ثنائي يصل خلال أيام.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صفقات الشتاء

كتب - مراسل مصراوي:

تبقى 9 أيام فقط على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت منذ اليوم الأول من شهر يناير 2025، وتسعى إدارة الأهلي لحسم عدد من الصفقات.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن مجلس الأهلي حصر قائمة بها 7 لاعبين خلال الفترة الماضية للتعاقد من بعضهم (جيلسون دالا، إلياس شوارف، نيجك جراديشار، إيفرتون، موسى التعمري، وثنائي آخر يفرض عليهم الأهلي سرية تامة).

وأوضح المصدر أن القائمة خرج منها جليسون دالا رغم اتفاق الأهلي والوكرة القطري وسفر مروان النايب القائم بأعمال مدير التعاقدات إلى الدوحة، لكنه فشل في إقناع اللاعب بإستعارته لمدة 6 شهور، وخرج معه الأردني موسى التعمري بسبب القيمة المالية الكبيرة.

وأضاف المصدر أن مفاوضات المارد الأحمر مع السلوفيني نيجك جراديشار وصلت إلى مراحل متقدمة خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي يتابع الأمر، بجانب تكثيف المفاوضات مع إيفرتون.

وأكد المصدر أن الأهلي يسعى لضم هذا الثنائي وحال فشل أي منهما سيكون هناك خياراً من الباقيين، خاصة أن هناك لاعب حر وجناح جيد من الممكن أن يتم التعاقد معه.

وزاد المصدر أن الثنائي ايفرتون ونيجك جراديشار ربما يصلان إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين للخضوع للكشف الطبي حال إنتهاء المفاوضات بنجاح.

واختتم المصدر أن موقف علي معلول سيتم تقييمه خلال ساعات وإذا لم يُقيد فسيتم التعاقد مع ثلاث لاعبين أجانب، وثنائي محلي على رأسهم مصطفى العش مدافع زد التي هناك مفاوضات مكثفة معه.

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