غياب وسام وتصعيد ناشئ.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري
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كتب - محمد القرش:
أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.
وشهدت القائمة غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع تصعيد حمزة عبد الكريم مهاجم فريق 2008.
قائمة الأهلي لمواجهة فاركو
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.
الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي و وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله
الهجوم: حمزة عبد الكريم.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة لرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.
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