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غياب وسام وتصعيد ناشئ.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري

06:22 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
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كتب - محمد القرش:

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع تصعيد حمزة عبد الكريم مهاجم فريق 2008.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي و وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة لرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

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