غياب وسام وتصعيد ناشئ.. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع تصعيد حمزة عبد الكريم مهاجم فريق 2008.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي و وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة لرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف سبب غياب لاعب الفريق عن تدريبات اليوم

بديل أنشيلوتي في الريال.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية