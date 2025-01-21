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الأهلي يكشف سبب غياب لاعب الفريق عن تدريبات اليوم

06:09 م الثلاثاء 21 يناير 2025

تدريبات الأهلي

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كتب - محمد القرش:

غاب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كوكا اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته لحين الاطمئنان على حالته الطبية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب أدى مرانًا استشفائيًّا وسوف يجري أشعة على عضلة السمانة يتحدد على ضوئها الإصابة والبرنامج العلاجي.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

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