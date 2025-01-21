تصوير - تصوير ـ أحمد مسعد

جنازة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق والمعلق الرياضي الراحل شهدت حضورًا من قِبل نجوم القلعة الحمراء.

وفاة ميمي الشربيني

وتوفيّ ميمي الشربيني يوم أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 88 بعد معاناته في الفترة الماضية من مرض الزهايمر والشيخوخة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مشاهدة من جنازة ميمي الشربيني:

جنازة ميمي الشربيني.. 18 صورة ترصد حضور نجوم الأهلي

نجوم الأهلي السابقين تواجدوا بجنازة ميمي الشربيني التي شيّعت عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عمرو بن العاص، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4 صور ترصد ظهور محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان على رأس الحاضرين بجنازة ميمي الشربيني، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

جنازة ميمي الشربيني.. 21 صورة ترصد تواجد نجوم الرياضة (صور)

جنازة ميمي الشربيني شهدت حضور العديد من نجوم الرياضة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

جنازة ميمي الشربيني.. شوبير وحسام غالي ونجوم الرياضة يتوافدون (صور)

أحمد شوبير وحسام غالي وعبدالعزيز عبد الشافي توافدوا على جنازة ميمي الشربيني بعد حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب و رئيس المجلس الأسبق حسن حمدي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تشيع جثمان الراحل ميمي الشربيني (صور)

وشُيّع جثمان ميمي الشربيني لاعب الأهلي والمعلق الرياضي الراحل من مسجد عمرو بن العاص، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمود الخطيب وحسن حمدي على رأس الحضور بجنازة الراحل ميمي الشربيني (صور)

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان أول الحاضرين وكذلك رئيس المجلس السابق حسن حمدي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا