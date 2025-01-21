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يستعين بالتاريخ.. رد مثير من زيزو بعد أزمة عقده مع الزمالك

04:33 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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كتب- محمد خيري:

نشر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، صورة للرد على أزمة عقده الحالية.

زيزو عقده ينتهي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

ونشبت أزمة خلال الساعات الماضية، بين والد زيزو ومجلس إدارة الزمالك، في ظل رفض الأبيض تنفيذ طلبات اللاعب المالية، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة اليوم لحسم مصير اللاعب.

ومن جهته نشر زيزو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للهدافين التاريخيين لنادي الزمالك وهو بينهم: "الحامولي 91 هدف، زيزو 86، حمادة إمام 84"، وكتب: "اتطلع للوصول للرقم التالي".

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