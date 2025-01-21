يستعين بالتاريخ.. رد مثير من زيزو بعد أزمة عقده مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

نشر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، صورة للرد على أزمة عقده الحالية.

زيزو عقده ينتهي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

ونشبت أزمة خلال الساعات الماضية، بين والد زيزو ومجلس إدارة الزمالك، في ظل رفض الأبيض تنفيذ طلبات اللاعب المالية، وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارة اليوم لحسم مصير اللاعب.

ومن جهته نشر زيزو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للهدافين التاريخيين لنادي الزمالك وهو بينهم: "الحامولي 91 هدف، زيزو 86، حمادة إمام 84"، وكتب: "اتطلع للوصول للرقم التالي".

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