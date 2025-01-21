4 صور ترصد ظهور محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني

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محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كان أول الحاضرين بجنازة ميمي الشربيني عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بمسجد عمر بن العاص.

محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني

محمود الخطيب حرص على حضور مراسم الجنازة قبل أن يرحل كذلك تواجد رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق حسن حمدي.

جنازة ميمي الشربيني

محمود الخطيب لم يكن الوحيد من نجوم الأهلي بجنازة لاعب القلعة الحمراء السابق ميمي الشربيني.

جنازة ميمي الشربيني شهدت تواجد عدد من نجوم النادي الأهلي ورموزه السابقين مثل خالد مرتجي نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ونجم الأهلي السابق عبد العزيز عبد الشافي ومهاجم الأهلي السابق خالد بيبو.

وكذلك عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبه السابق حسام غالي و حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير بجانب عدد من نجوم الرياضة تواجدا بجنازة ميمي الشربيني.

سبب إقامة جنازة ميمي الشربيني في القاهرة بدلاً من المنصورة

طارق حبيب، رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، قال في تصريحات سابقة إن الجنازة تم إقامتها بالقاهرة بدلًا من المنصور محل ميلاد الراحل ميمي الشربيني بناءً على طلب الأسرة.

وفاة ميمي الشربيني

وتوفيّ ميمي الشربيني يوم أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 88 بعد معاناته في الفترة الماضية من مرض الزهايمر والشيخوخة.

مرض ميمي الشربيني

مرض ميمي الشربيني جعله يرقد بأحد مستشفيات مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ حيث وُلد وعاش وتُوفيّ بالنهاية.

ميمي الشربيني كان قد ابتعد خلال العقد الأخير عن التعليقات الرياضي بعدما توّهج به؛ إذ اشتهر بتعليقاته الطريفة قبل أن يُصاب خلال الفترة الماضية بمرض الزهايمر والشيخوخة.

ويُعد مرض ألزهايمر أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعًا في العالم؛ إذ يؤدي لتدهور في الوظائف الإدراكية مثل التفكير والذاكرة واللغة؛ إذ يتسبب في موت الخلايا العصبية وتلف مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

وتُشير تقارير طبية إلى أن متوسط حياة الأشخاص الذين يصابون بمرض الزهايمر نحو 8 سنوات بعد الإصابة إذ أن الفترة تتراوح ما بين 4 إلى 20 عامًا.

بداية ميمى الشربيني في كرة القدم

ميمي الشربيني اشتهر كونه لاعبًا بالنادي الأهلي ولكن البداية لم تكن من بوابة القلعة الحمراء بل النادي المصري القاهري في عام 1953 وحينها كان في عامه الـ 16.

وضم عبده البقال كشاف الأهلي خلال هذه الفترة ميمي الشربيني إلى صفوف شباب النادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عن طريق المدير الفني المجري للفريق هيديكوتي.

وتوّج ميمي الشربيني بقميص الأهلي بـ 4 بطولات دوري و3 كأس مصر قبل أن يعتزل في عام 1971 ويتجه للعمل بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

مسيرة ميمي الشربيني مع المنتخب

وبالتوازي مع مسيرته بالنادي الأهلي كان لميمي مسيرة أخرى مع المنتخب الوطني؛ إذ توّج معه بلقب كأس الأمم الأفريقية سنة 1959.

وشارك ميمي مع منتخب مصر ـ بحسب ترانسفير ماركت ـ بـ 3 مباريات بالمنتخب الأولمبي و 36 مباراة مع المنتخب الأول؛ إذ سجل الراحل الذي كان ينشط في مركز المدافع 4 أهداف.

مسيرة ميمي الشربيني التدريبية

وعمل ميمي الشربيني في مجال التدريب كمدير فني؛ إذ تولى تدريب منتخب الإمارات وكذلك نادي غزل دمياط.

مسيرة ميمي الشربيني مع التعليق الرياضي

وتوّهج الراحل ميمي الشربيني من "كابينة التعليق"؛ إذ اشتهر بتعليقاته خفيفه الظل خلال المبارايات لعل أبرزها :"آخر حبات عنقود الموهبين.. مواليد منطقة الجزاء.. صاحب الكرافتة الشيك.. - اكسترا مهارات، اكسترا حواس.. تمريرة عابرة للقارات .. عنقود مهارات حولين رجلك يابني.. صاحب الثلاث رئات.. شوطة من حتة متقفلة بالشمع الأحمر.. يرتدي قفاز الإجادة.. إلخ"

وعلق ميمي على العديد من المباريات الهامة مثل نهائي كأس العالم بنسخ 1986، 1998 و2022 للتلفزيون المصري كما علق على نهائي يورو 2004 بجانب الكثير من مباريات القمة وغيرها من المباريات الهامة.

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