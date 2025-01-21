"الوضع مقلق".. شوبير يكشف مفاجأة حول مصير رامي ربيعة وحارس الأهلي
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجاة بشأن تجديد عقود ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي، رامي ربيعة والحارس حمزة علاء، الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.
قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "رامي ربيعة بيقول أنا معنديش مشكلة في تجديد العقد، إحنا مش عارفين نقعد بس عشان ضيق الوقت، لكن أنا مش بصدق حكاية ضيق الوقت دي".
أضاف: "رامي ربيعة أكد أنه ليس لديه مانع في التجديد، ولا يوجد أي مفاوضات مع نادي الشمال القطري، واتمنى الكلام يكون صحيح".
أكمل: "المبهم ومش واضح حمزة علاء حارس المرمى، الذي يخوض تدريبين وبعدين مرة جاله نزلة برد ومرة شد في العضلة الخلفية، وفيه شوية كلام مش مفهومة".
وأوضح: "الوضع بالنسبة لحمزة علاء مش مبهم، لا ده مقلق، ده تصوري، لأن الحارس محصلش على فرصته كاملة في الفترة الماضية، وشارك مع المنتخب الأولمبي وظهر بمستوى مميز".
وأتم تصريحاته: "بعطي نصيحة للنادي الأهلي وجميع الأندية، متأخرش أوي التفاوض في تجديد عقود اللاعبين، لأن كل الوقت ما يجري كل ما فرصك بتكون أقل".
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