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"الوضع مقلق".. شوبير يكشف مفاجأة حول مصير رامي ربيعة وحارس الأهلي

03:28 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
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    رامي ربيعة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري_1
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1_1
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    رامي ربيعة
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجاة بشأن تجديد عقود ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي، رامي ربيعة والحارس حمزة علاء، الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "رامي ربيعة بيقول أنا معنديش مشكلة في تجديد العقد، إحنا مش عارفين نقعد بس عشان ضيق الوقت، لكن أنا مش بصدق حكاية ضيق الوقت دي".

أضاف: "رامي ربيعة أكد أنه ليس لديه مانع في التجديد، ولا يوجد أي مفاوضات مع نادي الشمال القطري، واتمنى الكلام يكون صحيح".

أكمل: "المبهم ومش واضح حمزة علاء حارس المرمى، الذي يخوض تدريبين وبعدين مرة جاله نزلة برد ومرة شد في العضلة الخلفية، وفيه شوية كلام مش مفهومة".

وأوضح: "الوضع بالنسبة لحمزة علاء مش مبهم، لا ده مقلق، ده تصوري، لأن الحارس محصلش على فرصته كاملة في الفترة الماضية، وشارك مع المنتخب الأولمبي وظهر بمستوى مميز".

وأتم تصريحاته: "بعطي نصيحة للنادي الأهلي وجميع الأندية، متأخرش أوي التفاوض في تجديد عقود اللاعبين، لأن كل الوقت ما يجري كل ما فرصك بتكون أقل".

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الأهلي رامي ربيعة أخبار الأهلي النادي الأهلي
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