غياب شلبي وراحة الأساسيين وجلسة جروس.. تفاصيل مران الزمالك

كتب- محمد خيري:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و قدم جروس التهنئة للاعبين على تحقيق الفوز في مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة وتأكيد صدارة المجموعة والتأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المدير الفني أن التحديات أصبحت أكبر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بغلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب جروس اللاعبين بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة استعداداً للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة حصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرنامج التدريبي الموضوع للفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

راحة للاعبين الأساسيين

وفي المقابل، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة على هامش المران، وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات الاستشفائية باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة، والتي وضعها الجهاز الفني داخل أرضية الملعب.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون خوض باقي فقرات المران الجماعي خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

كما حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية وذلك بسبب معاناته من نزلة برد، وبناء عليه قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح اللاعب راحة من التدريبات.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة مصطفى شلبي والاطمئنان عليه.

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