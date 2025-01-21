بينهم السعيد.. ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل استعدادا لمودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الونش وعبد الله السعيد والزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية سواء بالركض حول الملعب بجانب فقرة باستخدام الأدوات الرياضية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للثلاثي ومنحهم تعليمات خاصة في إطار البرنامج الموضوع لهم.

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