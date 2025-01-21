محمود كهربا.. أبرز 8 معلومات عن مسيرته وأسوأ فتراته وبطولاته

كتب- محمد عبدالهادي:

يعتبر محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا" من أبرز النجوم في الدوري المصري والعربي في السنوات الأخيرة، وذلك بعد مسيرة حافلة في الملاعب سواء في الخليج أو مع قطبي الكرة المصرية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية محطات عن مسيرة كهربا الكروية من بداياته حتى وصوله للنجومية:

متي ولد محمود كهربا؟

وُلد محمود كهربا في 13 أبريل 1994 في مدينة القاهرة، وبدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة، انضم إلى أكاديمية الأهلي، حيث بدأ مسيرته الكروية قبل أن ينتقل لصفوف إنبي.

لماذا سمي محمود كهربا بهذا الاسم؟

حصل أثناء وجوده في الأهلي على لقب كهربا (الكهرباء) من قبل مدرب الشباب بدر رجب بسبب طاقته وسرعته.

كم عدد أهداف كهربا؟

طوال مسيرته الكروية، خاض كهربا 252 مباراة بجميع الأندية التي لعب لها، تمكن من تسجيل 87 هدفًا، وصناعة 39 تمريرة حاسمة.

قصة سارة خليفة

أعلنت المذيعة سارة خليفة في وقت سابق، عن زواجها باللاعب محمود كهربا، وذلك بعد أزمتهما في عام 2015، عندما قامت بتحرير محضر ضده لطلب الطلاق. وهو ما نفاه اللاعب في وقت لاحق.

خطيبة كهربا السابقة

في مايو 2017، تقدم محمود كهربا لخطبة شدوى ابنة الحارس عصام الحضري ولكنها لم تستمر لوقت طويل، بعدما أعلن الثنائي فسخ خطوبتهم بعد 41 يوما فقط من إعلانها.

كم بطولات محمود كهربا؟

حقق محمود كهربا العديد من البطولات بمختلف الأندية التي لعب لها كالتالي:

3 بطولات الدوري المصري مع الأهلي.

6 بطولات كأس مصر بواقع 3 مع الأهلي و 2 مع الزمالك ولقب مع إنبي.

3 بطولات السوبر المصري مع الأهلي.

1 كأس السعودية مع فريق الاتحاد.

1 كأس ولي العهد السعودي مع الاتحاد.

4 ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

1 كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي.

1 كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

أين احترف محمود كهربا؟

شهدت مسيرة كهربا العديد من المحطات، حيث انتقل من صفوف انبي إلى نادي لوزيرن السويسري في موسم 2013/14، ثم عاد إلي إنبي.

وفي موسم 2014/15، انتقل لصفوف جراسهوبرز السويسري.

كانت الخطوة الأكبر انتقاله لصفوف الزمالك في موسم 2015/16، قادما من صفوف إنبي بعد تألقه ودخوله اهتمامات قطبي الكرة المصرية قبل أن ينتقل للابيض.

بعدها بعام في 2016/17، تمت إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي، وظهر بمستوى أكثر من رائع.

في موسم 2019/20، انتقل لنادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي، في أزمته الشهيرة مع نادي الزمالك.

بعدها انضم كهربا للنادي الأهلي في موسم 2019/20، ثم تمت إعارته لفريق هاتي سبور التركي في موسم 2020/21.

وعاد مرة أخري للنادي الأهلي لتستمر رحلته مع المارد الأحمر حتي كتابة هذه السطور.

أزمات محمود كهربا في مسيرته الكروية

كهربا معروف بجدله المستمر سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث تعرض لعدة أزمات وغرامات مالية، أبرزها كانت مشادته مع محمد الشناوي في 2020، التي أدت إلى غرامة مليون جنيه.

وفي 2021، تم تغريمه 200 ألف جنيه وإيقافه عن المباريات بسبب سوء السلوك.

أما في 2023، فقد تم تغريمه مليون جنيه وترحيله من الإمارات بعد اعتراضه على الجهاز الفني في كأس السوبر المصري.

هذا وبجانب أزمته الشهيرة مع نادي الزمالك، بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بأحقية الزمالك في الحصول على ما يقرب من 90 مليون جنيه مصري نظير فسخ التعاقد من طرف واحد.

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