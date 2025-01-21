القاهرة ـ مراسل مصراوي

تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك مازال محل جدال القلعة البيضاء في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن تطورات ملف تجديد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو.

مطالب زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"والد زيزو قام بتغيير الاتفاق ٣ مرات بالرغم من موافقة الزمالك على طلباته والزمالك قام بتوفير ٥٠ مليون جنيه منحة تعاقد وفكرة الفيلا التي طُرحت ليحصل عليها زيزو كانت مقدمة من أحد المحبين للنادي".

وأضاف المصدر:"والد زيزو طلب الحصول على شيكات بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه مدة التعاقد (٣ مواسم) وهذا أمر غير متبع في أي مكان بالعالم، والد زيزو طلب الحصول على ٢٩ مليون جنيه كعمولة وكيل مقابل إتمام التجديد وتم توفير عقد إعلاني لزيزو من مجلس الإدارة ووالده رفض وضعه داخل عقد اللاعب مع النادي وطالب بأن يكون عقدًا إضافيًا".

موقف الزمالك من تجديد عقد زيزو

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"وصلت معلومة للإدارة بأن والد زيزو أنهى اتفاقه مع نادي الاتفاق السعودي والزمالك متمسك باللاعب وبتجديد عقده ولكن في نفس الوقت لا يمانع من رحيله إذا كانت هذه رغبته".

عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق للاعب صاحب الـ 29 التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لمسؤولي الزمالك.

وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

راتب أحمد سيد زيزو

وبحسب عقد تم تسريبه في وقت سابق نُسب لـ "زيزو"، فيحصل اللاعب بعقده الحالي مع الزمالك على 38 مليون جنيه بالموسم الأول على أن يحصل على 50 مليون جنيه بالموسمين الثاني والثالث.

ويحصل كذلك "زيزو" على إضافات مالية كالتالي: 666 ألف جنيه مصري حال الفوز بالدوري و مليون و333 ألفًا حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

مسيرة زيزو

وانتقل زيزو في موسم 2013/14 من صفوف شباب وادي دجلة إلى شباب نادي ليرس البلجيكي قبل أن يتم تصعيده في الموسم ذاته لصفوف الفريق الأول.

رحل بعد ذلك لصفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة في موسم 2016/17 ثم عاد مجددًا لصفوف ليرس الذي باع عقده في الموسم التالي لنادي موريرنسي البرتغالي.

وبعد أزمة في أوراق سفره انضم للزمالك بعد فترة ظلّ بها بدون نادِ فقط يتدرب بنادي المنيا؛ حيث وُلد قبل أن يرشحه نجم الزمالك الأسبق طارق السيد للانضمام للقلعة البيضاء.

أرقام زيزو مع الزمالك

خاض مع الزمالك منذ انضمامه 247 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا وصنع 66 هدفًا لزملائه.

بطولات أحمد سيد زيزو مع الزمالك

زيزو توّج مع الزمالك ببطولتي كونفدرالية ومثلهما سوبر أفريقي، بجانب بطولة سوبر مصري وأخرى لبطولة الكأس بالإضافة إلى بطولتين دوري.

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